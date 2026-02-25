«Его лучший шанс». Ральф Шумахер — о возможности Антонелли выиграть титул в 2026 году

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о фаворитах сезона-2026.

«Это равносильно попытке предсказать будущее. Но я всё равно назову фаворитами «Мерседес». И у команды есть два классных гонщика. Антонелли прекрасно развивается и прогрессирует, и нынешний сезон — его лучший шанс. Ведь болид «Мерседеса» оказался очень хорош и быстр с самого начала.

То же самое в то же время можно сказать и про Леклера, про «Феррари» в целом. Ну и, конечно, у нас ещё есть Макс Ферстаппен, который сейчас, стоит это признать, не имеет себе равных. Посмотрим, насколько сильны они окажутся», — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany.