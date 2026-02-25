Рикардо Патрезе: меня беспокоят слова Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1 Рикардо Патрезе высказался о словах Макса Ферстаппена о нынешнем техническом регламенте.

«Меня действительно беспокоит то, что Макс Ферстаппен вынужден искать острые ощущения и эмоции в других гоночных сериях. Когда я ушёл из Формулы-1 и решил попробовать себя в других чемпионатах, например, в 1996 году с «Ниссаном» выступил в гонке «24 часа Ле-Мана», то не получил того же удовольствия от пилотажа, как в Формуле-1.

Мне странно слышать о том, как пилот Ф-1 не получает удовольствия от пилотажа и что он хотел бы перейти в гонки на выносливость. Если Ферстаппен уйдёт из Формулы-1, мы потеряем одного из лучших гонщиков в истории чемпионата. Ведь мы уже видели, как Макс способен давать результат, как это делали только лучшие гонщики прошлого, вроде Михаэля Шумахера и Айртона Сенны.

Так что для Формулы-1 уход Ферстаппена стал бы огромной потерей. Сейчас я считаю его единственным гонщиком в пелотоне, который способен побеждать, даже будучи за рулём не самой быстрой машины», – приводит слова Патрезе FormulaPassion.