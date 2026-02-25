Скидки
Перес: очень хочу пройти с «Кадиллаком» весь путь до конца

Перес: очень хочу пройти с «Кадиллаком» весь путь до конца
Пилот «Кадиллака» Серхио Перес высказался о предстоящем сезоне с командой.

«Когда вы выходите из дела и можете посмотреть на всё со стороны, то можете многому научиться. Например, находясь внутри, вы беспокоитесь о многих вещах, которые не видны публике. После плохой гонки тебе кажется, что мир рухнул и всё кончено. Формулу-1 отличают очень резкие взлёты и падения. Снаружи же ничего не меняется – ты просто наслаждаешься процессом.

Я очень хочу пройти с «Кадиллаком» весь путь до конца. Я хочу насладиться совместной работой, хочу видеть быстрый прогресс команды. Для этого я здесь. Уверен, нам очень быстро удастся добиться прогресса. «Кадиллак» пришёл в чемпионат ради великих свершений», – приводит слова Переса F1Oversteer.

Как не провалиться в Ф-1 «Ауди» и «Кадиллаку»? Раздаём советы мощным командам-новичкам
Как не провалиться в Ф-1 «Ауди» и «Кадиллаку»? Раздаём советы мощным командам-новичкам
