Экклстоун: у «Мерседеса» есть преимущество

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о раскладе сил в сезоне-2026.

«У «Мерседеса» преимущество. Расселл способен это сделать, но он должен демонстрировать инстинкт убийцы на протяжении всего сезона. Уверен, что хороший шанс на победу в чемпионате будет у команды с двигателями «Мерседеса», — приводит слова Экклстоуна Sport.de.

Напомним, первый этап «Королевских гонок» сезона-2026, Гран-при Австралии, состоится с 3 по 8 марта.

Напомним, лучший результат в третий день тестов показал пилот «Феррари» Шарль Леклер — быстрейший круг монегаска составил 1:31.992, что на 0,879 секунды быстрее, чем у Ландо Норриса из «Макларена».

