Джолион Палмер оценил прогресс «Макларена» после тестов в Бахрейне

Бывший гонщик Формулы-1, эксперт Джолион Палмер высказался о прогрессе «Макларена» в работе над стартами во время предсезонных тестов в Бахрейне.

«Похоже, «Макларен» что-то нашли, не так ли? В этот раз старт был не так уж далёк от Окона, я бы сказал, что он выглядел немного лучше, чем у Хаджара. Неужели они наконец-то во всём разобрались? Кажется, отставание значительно сократилось», — приводит слова Палмера F1oversteer со ссылкой на F1 World Feed.

Недавно двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен высказался о выступлении гонщика «Макларена» Оскара Пиастри в сезоне-2025.

