Кими Антонелли расстался со своей девушкой перед стартом нового сезона Ф-1

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и его девушка Элишка Бабичкова прекратили отношения накануне старта чемпионата 2026 года. Пара была вместе с конца 2023-го.

«Я здесь, чтобы наконец прояснить слухи о расставании. Весь февраль мы с Кими пытались во всём разобраться, так как сами не были уверены, на каком этапе находятся наши отношения. Да, мы расстались. Я была инициатором разрыва, потому что почувствовала, наши личные жизни и планы на будущее больше не совпадают. Также к концу отношений у нас сильно разошлись ценности. В этом нет никакой драмы. Никаких других мужчин или женщин… Никто другой не замешан, не было никаких измен. Было бы совершенно неправильно строить такие догадки — это не отражает того, какие мы с Кими люди на самом деле», — сказала Бабичкова на своей странице в социальных сетях.

