«В Ф-1 — это уже завтра». Уитли обозначил срок, когда «Ауди» намерена бороться за титул

Руководитель «Ауди» Джонатан Уитли заявил, что команда рассчитывает к концу 10-летия регулярно бороться за победы и чемпионские титулы.

«Я пришёл с чётким планом и придерживаюсь его. Когда строишь проект с большими амбициями, начинаешь с фундамента. У нас нет той глубины штата, как у крупных команд. Сейчас в «Ауди» около 350 человек, тогда как у «Ред Булл» ближе к 900.

Вот что делает команду по-настоящему устойчивой. Если наш механик с гайковёртом не может поехать на гонку, у нас нет равноценной замены. А глубина штата позволяет не работать на грани.

Амбиции всех подразделений доведены до максимума. Мы создаём собственную машину со своим двигателем, шасси и коробкой передач. Параллельно идёт масштабная перестройка базы и ребрендинг.

К концу 10-летия мы хотим регулярно бороться за победы и титулы. Это может показаться далёкой перспективой. Но в Формуле-1 2030 год — уже завтра», — приводит слова Уитли The Independent.

