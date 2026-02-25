Скидки
Роберт Шварцман и «Према» пропустят первый этап сезона IndyCar

Команда «Према» не примет участия в стартовом этапе серии IndyCar, который пройдёт в предстоящий уикенд в Сент-Питерсберге (США). Это следует из официального заявочного листа, который был опубликован пресс-службой серии. Напомним, за итальянский коллектив выступают Роберт Шварцман и Каллум Айлотт.

Проблемы команды начались после внезапного ухода семьи Розин, руководившей организацией на протяжении 40 лет. На фоне слухов о финансовых трудностях и смене руководства «Према» не участвовала в предсезонных тестах, а её пилоты пропустили медиадни. Таким образом, вместо ожидаемых 27 машин на стартовую решётку в воскресенье выйдут только 25 болидов.

