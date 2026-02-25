Скидки
Кристиан Хорнер подколол Тото Вольфа в прощальном сообщении после ухода из «Ред Булл»

Комментарии

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер раскрыл содержание последней переписки с главой «Мерседеса» Тото Вольфом. Культовое противостояние двух боссов завершилось в июле 2025 года, когда Хорнер покинул свой пост спустя 20 лет во главе команды.

«Я не знал, что сказать, потому что, с одной стороны, ты был настоящим придурком. Но, с другой — спорту будет не хватать одного из главных героев. С кем мне теперь сражаться и кого «любить—ненавидеть», как ты всегда говорил?» — процитировал Хорнер сообщение от Вольфа.

Британец также поделился своим ответом:

«Мне нравилось скрещивать с тобой шпаги все эти годы. Спасибо за соперничество, конкуренцию и эту колкость. Никто другой даже близко не стоял, на что и указывает статистика. Желаю тебе всего наилучшего в будущем. P.S. Тебе нужно подстричься», — приводит слова Хорнера Netflix.

