Формула-1 объявила имя нового глобального амбассадора бренда

Пресс-служба «Королевских гонок» объявила, что актёр Дамсон Идрис, сыгравший одну из главных ролей в фильме «Формула-1» с Брэдом Питтом, станет глобальным амбассадором чемпионата.

«Я рад официально приветствовать Дамсона Идриса в семье Формулы-1. После его главной роли в фильме «Формула-1», который установил рекорды в прокате и помог привлечь к нашему спорту новую аудиторию, он присоединяется в качестве официального глобального амбассадора бренда.

В Формуле-1 мы ценим искренний интерес к спорту, Дамсон действительно им увлечён и разделяет наше видение его развития. С его масштабной платформой и влиянием в сфере развлечений и лайфстайла мы вместе будем искать новые способы привлечения аудитории», – сказал генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.

Идрис отметил, что для него участие в проекте имеет особое значение.

«Меня всегда привлекали сферы, где пересекаются культура, результат и точность. Формула-1 находится в самом центре этого пересечения.

До съёмок я уже уважал этот спорт, но, оказавшись ближе к нему, по-настоящему понял уровень инноваций, эмоций и интенсивности, а также то, на каком высоком уровне работают гонщики.

Я искренне рад взять на себя роль глобального амбассадора. Быть частью этого мира многое для меня значит, и я горжусь тем, что представляю нечто, что вдохновляет и объединяет людей по всему миру», – сказал актёр.

