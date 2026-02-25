Грегуар Соси стал участником молодёжной программы «Макларена»

Команда «Макларен» объявила о подписании контракта с 26-летним швейцарским гонщиком Грегуаром Соси, который присоединился к программе развития пилотов. Сотрудничество нацелено на подготовку гонщика к будущему участию «Макларена» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Соси имеет богатый опыт выступлений в молодёжных сериях: спортсмен становился чемпионом Региональной формулы, а также провёл два сезона в Формуле-3. В 2024-м швейцарец переключился на гонки на выносливость, выступая в классе LMGT3. В 2026 году Грегуар продолжит выступления в серии ELMS.

«Очень рад присоединиться к программе развития пилотов «Макларена». Она предлагает действительно важную поддержку и широкий спектр возможностей для моего дальнейшего роста во всех аспектах. Это отличная среда, и я с нетерпением жду начала работы с командой. Спасибо Заку Брауну и Алессандро Алунни Брави за эту возможность», — приводит слова Соси пресс-служба команды.

