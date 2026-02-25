Скидки
Стратег «Ред Булл» назвала самую запомнившуюся гонку в своей карьере

Главный стратег «Ред Булл» Ханна Шмитц рассказала, какую гонку считает главным эпизодом своей карьеры.

«Самое яркое гоночное воспоминание – это Бразилия 2019 года. Для меня всё решилось в тот момент, когда под конец заезда, во время сейфти-кара, нам нужно было принять нестандартное решение.

Мы позвали Макса [Ферстаппена] в боксы, а это означало потерять лидерство – выбор был непростым. Затем он обогнал [Льюиса] Хэмилтона и вернул себе первое место. И тогда же мне выпала честь подняться на подиум и принять Кубок конструкторов от имени команды. Для меня это, безусловно, один из главных моментов в карьере», – приводит слова Шмитц издание GPBlog.

Ранее стало известно, что в честь Шмитц и Лауры Мюллер будет назван шестой поворот трассы «Альберт парк» в Мельбурне.


