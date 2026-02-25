Модель оставила комментарий под постом Норриса на фоне слухов о расставании

Португальская модель Маргарида Корсейро прокомментировала публикацию действующего чемпиона Формулы-1 Ландо Норриса.

Пилот «Макларена» разместил на своей странице в социальных сетях подборку фотографий с зимнего отпуска, после чего Корсейро оставила под постом комментарий: «Nice pjs, u welcome» («Классная пижама, обращайся»).

Ранее в сети появилась информация, что пара могла расстаться, однако официальных заявлений по поводу статуса отношений не было. Норрис и Корсейро расставались в 2024 году, но в прошлом году появлялись вместе на этапах чемпионата как пара.

Напомним, недавно стало известно, что со своей девушкой расстался пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

Материалы по теме Кими Антонелли расстался со своей девушкой перед стартом нового сезона Ф-1

Пиастри подшутил над Норрисом во время церемонии награждения: