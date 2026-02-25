Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Модель оставила комментарий под постом Норриса на фоне слухов о расставании

Модель оставила комментарий под постом Норриса на фоне слухов о расставании
Комментарии

Португальская модель Маргарида Корсейро прокомментировала публикацию действующего чемпиона Формулы-1 Ландо Норриса.

Пилот «Макларена» разместил на своей странице в социальных сетях подборку фотографий с зимнего отпуска, после чего Корсейро оставила под постом комментарий: «Nice pjs, u welcome» («Классная пижама, обращайся»).

Ранее в сети появилась информация, что пара могла расстаться, однако официальных заявлений по поводу статуса отношений не было. Норрис и Корсейро расставались в 2024 году, но в прошлом году появлялись вместе на этапах чемпионата как пара.

Напомним, недавно стало известно, что со своей девушкой расстался пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

Материалы по теме
Кими Антонелли расстался со своей девушкой перед стартом нового сезона Ф-1

Пиастри подшутил над Норрисом во время церемонии награждения:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android