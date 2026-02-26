Фото: бразильский пилот представил афишу к гонке в США с видом на Исаакиевский собор

Бразильский автогонщик Кайо Коллет анонсировал предстоящее выступление в серии IndyCar на этапе в Сент-Питерсберге (США). На своей странице в социальных сетях спортсмен разместил афишу, на которой изображён один из главных символов Санкт-Петербурга – Исаакиевский собор.

Фото: Скриншот

Фанаты в социальных сетях предположили, что дизайнеры афиши допустили ошибку из-за схожести в названии двух городов – американского и российского.

Бразилец дебютирует в элите американских гонок в статусе одного из самых перспективных новичков. В прошлом сезоне Коллет стал вице-чемпионом молодёжной серии INDY NXT. Гонка первого этапа нового сезона IndyCar состоится 1 марта на уличной трассе во Флориде.

