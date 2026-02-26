Боттас — о частном самолёте Ферстаппена и некоторых других пилотов Ф-1: не вижу смысла

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас поделился мнением о частных самолётах некоторых гонщиков Формулы-1.

«На самом деле довольно у многих гонщиков есть собственные джеты. Точно есть у Чеко [Серхио Переса]. У него есть. У Фернандо Алонсо есть, у Макса — тоже. По крайней мере у них. У меня нет самолёта, потому что с финансовой точки зрения это не имеет смысла. Гораздо эффективнее пользоваться чартером. В некоторых вопросах я просто не вижу смысла разбрасываться деньгами. Вот и вся простая причина», — приводит слова финского гонщика издание GPblog со ссылкой на What's Next.

Главные спортивные новости дня: