Экклстоун категорично ответил, пойдут ли новые правила в Ф-1 на пользу Ферстаппену

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выразил мнение, что новые изменения в регламенте создадут серьёзные трудности для участников и болельщиков. По его словам, избыточное регулирование процесса мешает гонкам и может негативно сказаться на результатах лидеров, в частности Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«В начале сезона возникнет путаница, потому что каждому придётся заново изучать Формулу-1. И правила определённо не благоволят Максу Ферстаппену и его стилю пилотирования. Чистых гонок становится всё меньше. Но такова тенденция: ещё больше предписаний, ещё больше правил для гонщиков — не делай этого, не делай того», — приводит слова Экклстоуна Sport.de.

