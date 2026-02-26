Хорнер — о переводе Цуноды в «Ред Булл»: это было не моё решение

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что инициатива заменить новозеландского гонщика Лиама Лоусона на японского пилота Юки Цуноду в начале сезона-2025 исходила от консультанта команды Хельмута Марко.

«Это было не моё решение. Меня постоянно подталкивали к тому, чтобы делать ставку на пилотов из молодёжной программы. Хельмут играл в этом большую роль», – приводит слова британца издание Motosport.

Напомним, Лоусон провёл за «Ред Булл» два Гран-при: в одном он сошёл после аварии, во втором финишировал 12-м, после чего был переведён в «Рейсинг Буллз».

Главные спортивные новости дня: