Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер — о переводе Цуноды в «Ред Булл»: это было не моё решение

Хорнер — о переводе Цуноды в «Ред Булл»: это было не моё решение
Комментарии

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что инициатива заменить новозеландского гонщика Лиама Лоусона на японского пилота Юки Цуноду в начале сезона-2025 исходила от консультанта команды Хельмута Марко.

«Это было не моё решение. Меня постоянно подталкивали к тому, чтобы делать ставку на пилотов из молодёжной программы. Хельмут играл в этом большую роль», – приводит слова британца издание Motosport.

Напомним, Лоусон провёл за «Ред Булл» два Гран-при: в одном он сошёл после аварии, во втором финишировал 12-м, после чего был переведён в «Рейсинг Буллз».

Материалы по теме
11 худших пилотов сезона Формулы-1. Включая Льюиса Хэмилтона
11 худших пилотов сезона Формулы-1. Включая Льюиса Хэмилтона

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android