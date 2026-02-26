«Астон Мартин» предпочёл бы пропустить Гран-при Австралии — эксперт

Авторитетный эксперт и журналист Роберто Кинкеро поделился мнением о непростом положении команды Формулы-1 «Астон Мартин» перед стартом сезона-2026. По его словам, болид настолько далёк от идеала, что коллектив из Сильверстоуна предпочёл бы пропустить первый этап.

«Астон Мартин» едет в Австралию только потому, что этого требует Договор согласия», — приводит слова Кинкеро F1oversteer со ссылкой на его выступление в социальных сетях.

Первый этап сезона-2026, Гран-при Австралии, состоится с 6 по 8 марта.

Ранее сообщалось, что пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо якобы находится на грани нервного срыва.

Материалы по теме Фернандо Алонсо на грани нервного срыва — Лео Туррини

Главные новости дня: