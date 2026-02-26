Экс-пилот Ф-1: Леклер зол, что ещё не стал чемпионом

Бывший гонщик Формулы-1 Рикардо Патрезе высказался о настрое пилота «Феррари» Шарля Леклера и оценил форму итальянской команды.

«Шарль Леклер зол из-за того, что ещё не выиграл чемпионат. Он сам и многие другие ожидали, что это случится раньше. И он действительно хочет стать чемпионом мира, находится в правильном настрое, и если у него будет конкурентоспособная машина, Шарль вполне может навязать борьбу такому гонщику, как Макс Ферстаппен.

«Феррари» хорошо выглядела в конце тестов. Для болельщиков это хорошие новости. Но много раз команда начинала год и тесты очень уверенно, а затем по ходу сезона ничего позитивного не происходило. Поэтому нам нужно подождать и посмотреть, что будет дальше», – приводит слова Патрезе издание FormulaPassion.

