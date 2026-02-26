Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-пилот Ф-1: Леклер зол, что ещё не стал чемпионом

Экс-пилот Ф-1: Леклер зол, что ещё не стал чемпионом
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Рикардо Патрезе высказался о настрое пилота «Феррари» Шарля Леклера и оценил форму итальянской команды.

«Шарль Леклер зол из-за того, что ещё не выиграл чемпионат. Он сам и многие другие ожидали, что это случится раньше. И он действительно хочет стать чемпионом мира, находится в правильном настрое, и если у него будет конкурентоспособная машина, Шарль вполне может навязать борьбу такому гонщику, как Макс Ферстаппен.

«Феррари» хорошо выглядела в конце тестов. Для болельщиков это хорошие новости. Но много раз команда начинала год и тесты очень уверенно, а затем по ходу сезона ничего позитивного не происходило. Поэтому нам нужно подождать и посмотреть, что будет дальше», – приводит слова Патрезе издание FormulaPassion.

Материалы по теме
Шарль Леклер ответил, какой этап в Ф-1 считает одним из самых сложных

Хэмилтон стал фотографом Леклера на медиадне «Феррари»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android