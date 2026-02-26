«Макларен» объявил о многолетнем соглашении с авиакомпанией Etihad Airways

Команда «Макларен» заключила спонсорское соглашение с национальным авиаперевозчиком ОАЭ — Etihad Airways. С сезона-2026 авиакомпания станет партнёром не только коллектива в Формуле-1, но и в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Сотрудничество предусматривает масштабное присутствие бренда Etihad на ливрее болида MCL40, включая заднее крыло и систему защиты «гало», а также на шлемах гонщиков. Кроме того, в течение года один из флагманских самолётов Boeing 787 Dreamliner авиакомпании получит специальную раскраску в фирменных цветах «Макларена».

«Мы рады приветствовать Etihad Airways в качестве официального партнёра. Учитывая расширение географии гонок по всему миру, сотрудничество с глобальной авиакомпанией, разделяющей наше стремление к совершенству, стало для нас естественным шагом. Стремление Etihad предоставлять высококачественный сервис полностью совпадает с нашими ценностями, и мы с нетерпением ждём тесного сотрудничества как в Формуле-1, так и в WEC», — приводит слова исполнительного директора команды Зака Брауна пресс-служба коллектива.

Материалы по теме Зак Браун рассказал, где в текущей расстановке сил находится «Макларен»

Новый болид «Макларена» дебютировал на трассе в Барселоне: