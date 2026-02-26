Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Назван экс-сотрудник «Ред Булл», которого может пригласить «Астон Мартин» – источник

Назван экс-сотрудник «Ред Булл», которого может пригласить «Астон Мартин» – источник
Комментарии

Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» проявляет интерес к Крейгу Скиннеру, который недавно австрийский коллектив «Ред Булл». Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

«На данный момент будущее место работы Скиннера неизвестно, так как он находится в обязательном отпуске, который для специалиста такого уровня должен составлять не менее шести месяцев. Тем не менее его уход из австрийской команды и точные сроки, в которые это произошло, не оставляют сомнений, что это связано с его будущей работой в команде-сопернице. Инсайдеры из Великобритании говорят о (вполне понятном) интересе со стороны «Астон Мартин», которая испытывает серьёзные трудности, особенно в вопросах, связанных с силовой установкой «Хонда»», — говорится в сообщении источника.

Материалы по теме
«Астон Мартин» предпочёл бы пропустить Гран-при Австралии — эксперт

«Хонда» впервые запустила новый двигатель команды «Астон Мартин»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android