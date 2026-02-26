Скидки
Источник: проверки двигателей Формулы-1 ужесточат раньше, чем анонсировала ФИА

Комментарии

Немецкое издание Motorsport-magazine со ссылкой на собственные источники сообщает, что производители моторов Формулы-1 нашли новый компромисс после скандала вокруг двигателя «Мерседес». Поправки к регламенту могут вступить в силу уже с 1 июня 2026 года.

Ранее стало известно, что ФИА планирует с 1 августа измерять степень сжатия двигателя в двух режимах: при комнатной и рабочей температуре (130 °C). Инициатива была вынесена на голосование после заседания Комиссии Формулы-1. Это вызвало обсуждения в паддоке, а также слухи о возможном отказе отдельных мотористов поддержать поправки.

По данным источника, теперь рассматривается двухступенчатая схема. С 1 июня и до конца сезона–2026 степень сжатия будут измерять как при комнатной температуре, так и при 130 °C. Начиная с 2027 года проверки планируется проводить только в «горячем» режиме.

Отмечается, что такой подход может снизить потенциальное преимущество, которое, по мнению соперников, связано с особенностями технического решения «Мерседеса». При переходе к измерениям исключительно при высокой температуре эффект от этого технического решения может исчезнуть полностью.

Комментарии
