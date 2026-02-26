Прежние данные о степени сжатия моторов «Мерседеса» оказались неверными — источник

Завтра, 27 февраля, на заседании комитета производителей силовых установок ожидается изменение технического регламента. Как информирует Autoracer, цель поправок — устранение «серых зон» в методах контроля степени сжатия двигателей. Решение направлено на урегулирование спора между «Мерседесом» и остальными мотористами («Феррари», «Хонда», «Ауди»), которые ранее направили в ФИА совместное письмо за разъяснениями.

Ранее сообщалось, что инженеры «Мерседеса» якобы нашли способ превышать базовое значение степени сжатия 16:1, установленное правилами. При этом специалисты, по данным источника, опровергают слухи, согласно которым немецкому мотору удалось достичь показателя 18:1. Столь радикальное значение обеспечило бы прирост мощности около 50 л. с., что технически невозможно в текущих условиях. Реальный показатель «Мерседеса» ниже 18:1, однако он всё равно значительно превосходит стандартные значения, доступные конкурентам при обычном проектировании.

Конкуренты оценивают преимущество «Мерседеса» в диапазоне 20-25 л. с., в то время как руководитель немецкой команды Тото Вольф заявляет о приросте лишь в несколько сил. Важным фактором является то, что при работе двигателя («на горячую») тепловое расширение приводит к небольшому снижению мощности, но конфигурация «Мерседеса» позволяет нивелировать этот эффект, сохраняя высокие выходные параметры. Отмечается, что «Феррари» не вела разработок в направлении увеличения степени сжатия выше лимита.

По информации издания, введение новых проверок запланировано на 1 июня 2026 года, а с 2027 года ожидается полная отмена контроля в холодном состоянии; при этом текущий статус решения через голосование «супербольшинством» призван помочь сторонам избежать юридических разбирательств и выйти из патовой ситуации.

