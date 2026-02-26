Скидки
Стали известны зоны использования активной аэродинамики на Гран-при Австралии

Организаторы Гран-при Австралии совместно с Международной автомобильной федерацией (ФИА) представили схему трассы в «Альберт-Парке» с указанием зон для использования активной аэродинамики и зоны использования обгонного режима батареи.

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Всего на трассе будет пять зон для использования активной аэродинамики в режим для прямых, где пилоты смогут переводить подвижные передние и задние антикрылья в «открытое» положение вне зависимости от положения соперников на трассе.

Кроме того, перед последним поворотом будет находиться точка детекции и активации обгонного режима. Специальную обгонную кнопку можно будет использовать по принципу старого DRS — её можно активировать, если пилот находится в пределах секунды от впереди едущего соперника. Режим обгона позволяет пилоту использовать дополнительные 0,5 мегаджоуля энергии и особый профиль электрической энергии.

Напомним, Гран-при Австралии пройдёт с 6 по 8 марта и станет первым этапом сезона-2026.

Комментарии
