Пилот Формулы-Е: V10 и V12 — моторы каменного века

Пилот Формулы-Е Антониу Феликс да Кошта высказался о переходе Формулы-1 на двигатели с большим влиянием электрической составляющей.

«Пилоты Формулы-1 узнают много нового о работе с энергией, пилотажных приёмах и программном обеспечении, которые мы используем в Формуле-Е последнее 10-летие. Многие пилоты Формулы-Е работают с командами на симуляторе, со мной тоже связывались. Платят за всё автопроизводители. Если они продают электрокары или гибриды, значит, они могут соревноваться только с использованием таких технологий. Это естественная эволюция, так что пилотам Формулы-1 нужно под неё адаптироваться. Если не нравится — можно остаться дома.

Мне тоже нравятся двигатели V10, V12 и так далее. Но если их уже не производят и не продают, стоит признать, что это моторы каменного века, здесь ничего не поделать», — приводит слова да Кошты AutoHebdo.