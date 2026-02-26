Бакстон: к первому повороту «Феррари» может стать лидером при старте с последнего ряда

Бывший ведущий F1TV Уилл Бакстон поделился мнением о болиде «Феррари» 2026 года.

«Начну с «Феррари», поскольку команда стала чемпионом тестов Формулы-1, что, как мы знаем, совершенно ничего не значит. Но стоит начать с чистого темпа, по которому «Феррари» возглавила протокол. Правила изменились, а в этом году пилоты могут открывать заднее и переднее антикрылья на прямой, чтобы снизить лобовое сопротивление, снизить уровень прижимной силы и повысить максимальную скорость. Но у «Феррари» не просто открывается заднее антикрыло, оно вращается на 180 градусов и переворачивается вверх ногами.

Антикрыло фактически превращается в крыло самолёта и создаёт подъёмную силу, а небольшой закрылок на задней части позволяет шинам сохранять контакт с асфальтом, чтобы колеса не поднимались в воздух. Это невероятно умное решение.

Как мы видели по практике стартов, «Феррари» просто срывается с места. Остальные машины выстраиваются на первом ряду, втором, третьем. Льюис же стартовал даже не в Бахрейне. А к первому повороту он уже был на первой позиции. Пока всё выглядит так, что «Феррари» может квалифицироваться на последнем ряду и уже к первому повороту выйти в лидеры гонки. Вот насколько хорошо смотрится их болид», – приводит слова Бакстона Motorsport.