Ферстаппен: прямо сейчас «Ред Булл» не будет бороться за победы в гонках

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего сезона Формулы-1.

«У нас действительно было немного проблем на тестах. И мне кажется просто выдающимся достижением то, что «Ред Булл» удалось организовать работу такого большого количества людей и сконструировать собственный двигатель. Я доволен в этом вопросе.

При этом я понимаю, что нам нужно сделать ещё один шаг вперёд, чтобы бороться за высочайшие места. Потому что прямо сейчас, как мне кажется, «Ред Булл» не будет бороться за победы в гонках. Нужно оставаться реалистами. Мы и не ожидали, что будем бороться за победы с самого начала, сразу после перехода на новый регламент и только начав использовать собственный двигатель», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.