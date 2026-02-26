Скидки
«Шанс есть всегда». Вольф ответил на вопрос о переговорах с Ферстаппеном

Руководитель и исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольф признался, что действительно пытался провести переговоры с четырёхкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном о его переходе из «Ред Булл» в немецкий коллектив.

«Да. Безусловно, когда четырёхкратный чемпион мира оказывается свободен, мне необходимо провести с ним разговор. Шанс есть всегда», — приводит слова Вольфа GPBlog со ссылкой на новый сезон Drive to Survive.

Напомним, в ходе прошлого сезона ходили слухи о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл», однако нидерландец остался в команде. Действующий контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до конца 2028 года.

