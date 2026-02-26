Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Владельцам электрического Ford Mustang Mach-E придётся доплачивать за передний багажник

Владельцам электрического Ford Mustang Mach-E придётся доплачивать за передний багажник
Комментарии

Обновлённый электрокроссовер Ford Mustang Mach-E 2026 года лишился переднего багажника в своей стандартной комплектации. Об этом сообщает издание Car and Driver.

Как сообщается, чтобы получить передний багажник, будущим владельцам автомобиля потребуется доплатить $ 495. Данное решение компания объяснила тем, что большинство владельцев почти не пользовались дополнительным отсеком спереди.

Введение данной опции стало частью стратегии сокращения расходов. Версия Mach-E GT 2026 года стала дешевле на $ 1 тыс. в сравнении с предшественником.

Базовая версия электрокроссовера Ford стоит от $ 37 795.

Материалы по теме
Фото
В Ford на базе Mustang Mach-E построили электрический прототип NASCAR
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android