Владельцам электрического Ford Mustang Mach-E придётся доплачивать за передний багажник

Обновлённый электрокроссовер Ford Mustang Mach-E 2026 года лишился переднего багажника в своей стандартной комплектации. Об этом сообщает издание Car and Driver.

Как сообщается, чтобы получить передний багажник, будущим владельцам автомобиля потребуется доплатить $ 495. Данное решение компания объяснила тем, что большинство владельцев почти не пользовались дополнительным отсеком спереди.

Введение данной опции стало частью стратегии сокращения расходов. Версия Mach-E GT 2026 года стала дешевле на $ 1 тыс. в сравнении с предшественником.

Базовая версия электрокроссовера Ford стоит от $ 37 795.