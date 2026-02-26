Посчитаны призовые команд Формулы-1 за 2025 год. «Макларен» — только четвёртый

Издание PLanetF1 посчитало призовые, которые получили команды Формулы-1 за сезон-2025 по итогам чемпионата. Самые большие выплаты по итогам сезона получила команда «Феррари» — их доход составил $ 277 млн.

Вторым по доходу стал «Мерседес» — немецкая команда получила $ 230,8 млн.

Обладатели Кубка конструкторов последних двух лет, команда «Макларен», по призовым оказалась лишь на четвёртой строчке, получив $ 165,8 млн. Причиной этого стали исторический бонус, традиционно ежегодно получаемый «Феррари», а также надбавки за прошлые достижения для команд «Мерседес» и «Ред Булл», доминировавших во второй половине 2010-х и первой части 2020-х годов.

Выплаты командам Формулы-1 от Liberty Media по итогам сезона-2025 по версии PLanetF1:

«Феррари» — $ 277,7 млн;

«Мерседес» — $ 230,8 млн;

«Ред Булл» — $ 202,9 млн;

«Макларен» — $ 165,8 млн;

«Астон Мартин» — $ 109,3 млн;

«Альпин» — $ 99,9 млн;

«Хаас» — $ 91,5 млн;

«Рейсинг Буллз» — $ 82 млн;

«Уильямс» — $ 77,2 млн;

«Кик-Заубер» — $ 63,1 млн.