Посчитаны призовые команд Формулы-1 за 2025 год. «Макларен» — только четвёртый

Издание PLanetF1 посчитало призовые, которые получили команды Формулы-1 за сезон-2025 по итогам чемпионата. Самые большие выплаты по итогам сезона получила команда «Феррари» — их доход составил $ 277 млн.
Вторым по доходу стал «Мерседес» — немецкая команда получила $ 230,8 млн.
Обладатели Кубка конструкторов последних двух лет, команда «Макларен», по призовым оказалась лишь на четвёртой строчке, получив $ 165,8 млн. Причиной этого стали исторический бонус, традиционно ежегодно получаемый «Феррари», а также надбавки за прошлые достижения для команд «Мерседес» и «Ред Булл», доминировавших во второй половине 2010-х и первой части 2020-х годов.
Выплаты командам Формулы-1 от Liberty Media по итогам сезона-2025 по версии PLanetF1:
«Феррари» — $ 277,7 млн;
«Мерседес» — $ 230,8 млн;
«Ред Булл» — $ 202,9 млн;
«Макларен» — $ 165,8 млн;
«Астон Мартин» — $ 109,3 млн;
«Альпин» — $ 99,9 млн;
«Хаас» — $ 91,5 млн;
«Рейсинг Буллз» — $ 82 млн;
«Уильямс» — $ 77,2 млн;
«Кик-Заубер» — $ 63,1 млн.