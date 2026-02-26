Скидки
Топливо Petronas успеет пройти сертификацию до Гран-при Австралии — GPBlog

Топливо производителя Petronas для двигателей «Мерседеса» пройдёт сертификацию Международной автомобильной федерации (ФИА). Об этом сообщает GPBlog.

Таким образом, клиенты «Мерседеса» сумеют избежать проблем на Гран-при Австралии, связанных с невозможностью использовать аутентичное топливо.

Как сообщалось ранее, из-за необходимости использовать экологически чистое топливо процесс его проверки сильно усложнён. Из-за этого в Petronas не успели пройти все процедуры в срок.

Если бы омологацию не удалось пройти, клиентам «Мерседеса» пришлось бы использовать на Гран-при Австралии другой аналог топлива.

Вольф назвал «чушью» слухи о проблемах «Мерседеса» с топливом
