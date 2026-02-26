Скидки
Формула-1 раскрыла свои доходы в 2025 году. Рост — на 14 %

Комментарии

Годовой доход Формулы-1 вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $ 3,87 млрд. Об этом сообщает пресс-служба серии.

Выручка в 2025 году выросла благодаря рекордному показателю в четвёртом квартале, составившему $ 1,38 млрд, что на 22% больше, чем в 2024 году ($ 1,13 млрд).

При этом общий операционный доход вырос на 28% — с $ 492 млн в 2024 году до $ 632 млн.

Прочие доходы, такие как доходы от гостиничного бизнеса и лицензирования, выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $ 787 млн.

Что касается посещаемости гонок, она выросла на 4% и составила 6,75 млн человек, а количество телезрителей, смотрящих прямые трансляции, увеличилось на 21% по сравнению с 2024 годом.

Комментарии
