Ральф Шумахер рассказал, в каком случае Хэмилтон может завершить карьеру

Ральф Шумахер рассказал, в каком случае Хэмилтон может завершить карьеру
Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о предстоящем сезоне семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Может ли Хэмилтон решить завершить карьеру? Сложный вопрос. Но это возможно. В прошлом году у Хэмилтона были серьёзные трудности. И как раз по этой причине он вновь хочет доказать, что всё ещё на многое способен.

Однако, если по прошествии трёх или четырёх гонок Хэмилтон осознает, что уступает и не может сравниться по скорости с Шарлем Леклером, или ему не нравится машина, он сам может принять решение закончить карьеру», — приводит слова Ральфа Шумахера Bild.

«Я тебя чем-то расстроил?» Муки Хэмилтона в «Феррари» со своим гоночным инженером
«Я тебя чем-то расстроил?» Муки Хэмилтона в «Феррари» со своим гоночным инженером
