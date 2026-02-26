Ральф Шумахер рассказал, в каком случае Хэмилтон может завершить карьеру

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о предстоящем сезоне семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Может ли Хэмилтон решить завершить карьеру? Сложный вопрос. Но это возможно. В прошлом году у Хэмилтона были серьёзные трудности. И как раз по этой причине он вновь хочет доказать, что всё ещё на многое способен.

Однако, если по прошествии трёх или четырёх гонок Хэмилтон осознает, что уступает и не может сравниться по скорости с Шарлем Леклером, или ему не нравится машина, он сам может принять решение закончить карьеру», — приводит слова Ральфа Шумахера Bild.