Ферстаппен: моё желание гоняться не связано с результатами

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о возможности ухода из гонок.

«Да, как гонщик я привык стараться всегда атаковать на пределе. Но это не всегда лучшее, что можно придумать, так что, конечно, нужно уметь адаптироваться. И я не назвал бы это проблемой. Если ты умён, будешь адаптироваться к новым условиям. Но весело ли это, получаешь ли ты от этого удовольствие? Нет, это не так.

Моё желание гоняться не связано с результатами. В конечном счёте главное, что гонки должны приносить удовольствие. Даже если оказываешься лучшим в пелотоне, независимо от гоночной серии, если ты не получаешь никакого удовольствия от работы, долго не протянешь. Мне кажется, это работает для всех. Было бы не слишком приятно заниматься работой, которая тебе не нравится», – приводит слова Ферстаппена RacingNews365.