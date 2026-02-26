Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен: моё желание гоняться не связано с результатами

Ферстаппен: моё желание гоняться не связано с результатами
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о возможности ухода из гонок.

«Да, как гонщик я привык стараться всегда атаковать на пределе. Но это не всегда лучшее, что можно придумать, так что, конечно, нужно уметь адаптироваться. И я не назвал бы это проблемой. Если ты умён, будешь адаптироваться к новым условиям. Но весело ли это, получаешь ли ты от этого удовольствие? Нет, это не так.

Моё желание гоняться не связано с результатами. В конечном счёте главное, что гонки должны приносить удовольствие. Даже если оказываешься лучшим в пелотоне, независимо от гоночной серии, если ты не получаешь никакого удовольствия от работы, долго не протянешь. Мне кажется, это работает для всех. Было бы не слишком приятно заниматься работой, которая тебе не нравится», – приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

Материалы по теме
«Шанс есть всегда». Вольф ответил на вопрос о переговорах с Ферстаппеном
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android