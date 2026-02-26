Брандл: уверен, что у Ферстаппена есть путь к отступлению

Комментатор Sky Sports Мартин Брандл высказался о будущем четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена.

«Уверен, что у Макса Ферстаппена есть путь к отступлению, если такой ему вообще понадобится. И он будет посматривать за происходящим в «Феррари». В «Макларене» все места заняты. За «Мерседесом» Ферстаппен тоже будет следить.

При этом у «Ред Булл» дела идут неплохо, им удалось создать неплохой двигатель. Так что Макс будет выжидать. И знаете, я бы вообще не стал делать ставку, пытаясь предугадать действия Макса. Он может взять перерыв на год, может вообще уйти из Формулы-1, а может остаться в «Ред Булл». Сейчас у Макса очень выгодная позиция. Его считают гениальным талантом, при желании он может сделать так, что место для него освободит любая команда в Формуле-1», — приводит слова Мартина Брандла Sky Sports.