Хаджар: чувствую, что готов к старту сезона в Мельбурне

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар высказался, как сложились предсезонные тесты для команды.

«Из шести сессий на тестах мы пропустили две, что довольно много. Но мы старались действовать плотнее и извлечь максимум из нашей работы каждый раз, выезжая на трассу. Я бы не сказал, что тесты могли мне наскучить. Чувствую, что готов к старту сезона в Мельбурне. Ребята отлично поработали, постаравшись выжать из тестов максимум, мы над многим успели поработать. Очень рад, что у нас есть понимание того, как работает наша машина.

Сейчас цель на этап в Мельбурне — постараться выжать максимум из того, что мы узнали на тестах. И мы постараемся убедиться, что верно выбрали направление работы», – приводит слова Хаджара RacingNews365.