«С ним было бы трудно смириться». Бергер — о новом регламенте Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер высказался о новых технических правилах чемпионата мира.

«До этого момента параметры болидов Формулы-1 в целом были похожи на то, что было ещё в мои времена. Однако уследить за всеми особенностями регламента 2026 года очень непросто, здесь произошёл настоящий квантовый скачок. Сейчас двигатель внутреннего сгорания в силовой установке окружён множеством электрических элементов. И теперь гонщику приходится раньше убирать ногу с педали газа, чтобы затем получить больше мощности на следующей прямой. Мне это сложно понять, что-то внутри меня сопротивляется этим правилам.

Не то чтобы я не смог справиться с таким болидом, это не так. Но мне было бы трудно смириться с гонками, в которых машина вознаграждает тебя за то, что ты рано убрал ногу с педали газа. Поскольку это прямо противоречит всему тому, что я люблю в классическом автоспорте.

Данные правила были разработаны людьми, которые сидят за столом, в которых нет духа настоящих гонок», — приводит слова Бергера Motorsport.