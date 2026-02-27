В паддоке назвали команду Формулы-1, куда может перейти Фернандо Алонсо

В паддоке начали обсуждать возможный уход пилота Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» и его потенциальное возвращение в «Альпин». Об этом рассказал журналист Скотт Митчелл-Мальм.

«Каковы шансы на очередное воссоединение Алонсо с Энстоуном и на то, что Флавио Бриаторе позвонит своему старому другу? Я не утверждаю, что он точно займёт конкретное место в «Альпин». Кто знает, что будет с обоими пилотами и как всё сложится к 2026 году? Но если Алонсо устанет, если он окажется на рынке и захочет продолжать, потому что не может окончательно уйти, то единственный реальный рискованный шаг в краткосрочной перспективе — попытаться перейти в «Альпин», которая снова выглядит командой на подъёме.

В Бахрейне это уже обсуждали на уровне предположений: «А вы допускаете, что такое случится?» По меньшей мере три или четыре человека в паддоке спрашивали меня, что он собирается делать и может ли он перейти туда. Это не какая-то насущная история, и я не хочу, чтобы её так воспринимали; просто не удивлюсь, если люди продолжат шептаться об этом в течение года», — сказал Митчелла-Мальм в The Race Podcasts.

