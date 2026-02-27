Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Берни Экклстоун отреагировал на критику Фернандо Алонсо новых болидов

Берни Экклстоун отреагировал на критику Фернандо Алонсо новых болидов
Комментарии

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал ироничное высказывание пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо об управлении новыми болидами. Ранее испанец отмечал, что из‑за необходимости экономить энергию в некоторых поворотах скорость прохождения упала настолько, что с нынешним автомобилем справился бы даже повар.

«Значит, теперь мы ищем лучшего повара — будем держать глаза открытыми и посмотрим. В начале сезона возникнет неразбериха, потому что каждому придётся заново осваиваться в Формуле-1», — приводит слова Экклстоуна Sport.de.

Ранее Берни ответил, пойдут ли новые правила в Формуле-1 на пользу пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

Материалы по теме
Экклстоун категорично ответил, пойдут ли новые правила в Ф-1 на пользу Ферстаппену

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android