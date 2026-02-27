«Поворотный момент». Арвид Линдблад вспомнил, как впервые задумался о Формуле-1

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад рассказал о моменте, который стал отправной точкой в его гоночной карьере. По словам спортсмена, страсть к Формуле-1 зародилась у него ещё в раннем детстве во время совместного просмотра гонки с отцом.

«Я бы сказал, что поворотным моментом, который я очень хорошо помню, было время, когда мне было около четырёх лет. Мой папа сидел на диване, смотрел Формулу-1, а я подошёл, сел рядом с ним, смотрел гонку и спрашивал его: «А можно ли там оказаться? Мог бы я? Как это работает?»

Это был тот самый момент, когда я увидел машины и захотел однажды оказаться там. Это и дало старт всему путешествию. С самого начала я хотел быть в Формуле-1 и почему-то верил, что смогу. Не знаю, была ли это ложная надежда или что-то ещё, но с пяти лет я верил, что смогу попасть в Формулу-1. Это всегда было тем, к чему я стремился», — приводит слова Линдблада BBC.

