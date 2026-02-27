Култхард раскритиковал ФИА за подход к разработке регламента

Вице-чемпион Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о подходе ФИА к техническому созданию регламента на фоне споров вокруг двигателя «Мерседеса»

«Была упомянута ФИА, Международная автомобильная федерация, руководящий орган Формулы-1. Я недавно читал, что они говорят: «Нас всего около 20 человек, которые пишут правила, тогда как в командах Формулы-1 работают сотни людей. Поэтому мы не заметили лазейку и не закрыли её вовремя».

Если бы разработчики регламента, откровенно говоря, лучше понимали рабочее окно Формулы-1. Машина работает не в гараже при температуре окружающей среды, а на трассе. Там температура двигателя около 110 градусов, всё раскалено, тормоза разогреваются более чем до 1000 градусов. Именно под такие условия и должны писаться правила», – приводит слова Култхарда издание Motorsport.

