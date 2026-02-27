Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Култхард раскритиковал ФИА за подход к разработке регламента

Култхард раскритиковал ФИА за подход к разработке регламента
Комментарии

Вице-чемпион Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о подходе ФИА к техническому созданию регламента на фоне споров вокруг двигателя «Мерседеса»

«Была упомянута ФИА, Международная автомобильная федерация, руководящий орган Формулы-1. Я недавно читал, что они говорят: «Нас всего около 20 человек, которые пишут правила, тогда как в командах Формулы-1 работают сотни людей. Поэтому мы не заметили лазейку и не закрыли её вовремя».

Если бы разработчики регламента, откровенно говоря, лучше понимали рабочее окно Формулы-1. Машина работает не в гараже при температуре окружающей среды, а на трассе. Там температура двигателя около 110 градусов, всё раскалено, тормоза разогреваются более чем до 1000 градусов. Именно под такие условия и должны писаться правила», – приводит слова Култхарда издание Motorsport.

Материалы по теме
Прежние данные о степени сжатия моторов «Мерседеса» оказались неверными — источник

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android