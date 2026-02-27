Скидки
В «Хонде» высказались о причинах провальных тестов «Астон Мартин»

Японский автопроизводитель «Хонда» провёл экстренный брифинг по итогам предсезонных тестов Формулы-1, которые обернулись многочисленными сложностями для их нового партнёра «Астон Мартин». Британская команда столкнулась с серьёзными ограничениями по пробегу, а в заключительный день тестов смогла проехать лишь шесть кругов.

По словам руководства, главной проблемой могли стать аномальные вибрации, возникшие во время тестов. Предполагается, что именно они привели к повреждению аккумуляторной системы силовой установки.

«Конечно, сейчас мы собираемся принять меры. В то же время меры принимаются и со стороны шасси. На самом деле прямо сейчас мы используем испытательные стенды в Сакуре, включая стенд с установленным монокок-шасси, чтобы провести анализ и принять меры против вибрации. Мы работаем над решением этой проблемы вместе с «Астон Мартин», — приводит слова исполнительного директора «Хонда Рейсинг» Икуо Такеиси Motorsport Japan.

Прежние данные о степени сжатия моторов «Мерседеса» оказались неверными — источник

«Хонда» впервые запустила новый двигатель команды «Астон Мартин»:

