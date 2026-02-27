Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Брандл: Хэмилтон выглядит счастливее после тестов за «Феррари»

Брандл: Хэмилтон выглядит счастливее после тестов за «Феррари»
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, комментатор Мартин Брандл поделился мнением о форме Льюиса Хэмилтона после предсезонных тестов с «Феррари».

«Он выглядит немного счастливее. Думаю, он отлично сумеет использовать инструменты, доступные при новом регламенте. Однако ему нужно обыграть Шарля Леклера во второй машине, потому что он тоже находится на очень высоком уровне.

Но счастливый Льюис всегда был быстрым Льюисом. «Феррари» зимой проявила изобретательность и сейчас выглядит лучше, чем в последние несколько лет. Так что я уверен, что у Льюиса будет более удачный сезон», – приводит слова Брандла RacingNews365.

Материалы по теме
Ральф Шумахер рассказал, в каком случае Хэмилтон может завершить карьеру

Хэмилтон стал фотографом Леклера на медиадне «Феррари»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android