Брандл: Хэмилтон выглядит счастливее после тестов за «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, комментатор Мартин Брандл поделился мнением о форме Льюиса Хэмилтона после предсезонных тестов с «Феррари».

«Он выглядит немного счастливее. Думаю, он отлично сумеет использовать инструменты, доступные при новом регламенте. Однако ему нужно обыграть Шарля Леклера во второй машине, потому что он тоже находится на очень высоком уровне.

Но счастливый Льюис всегда был быстрым Льюисом. «Феррари» зимой проявила изобретательность и сейчас выглядит лучше, чем в последние несколько лет. Так что я уверен, что у Льюиса будет более удачный сезон», – приводит слова Брандла RacingNews365.

Хэмилтон стал фотографом Леклера на медиадне «Феррари»: