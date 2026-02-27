«После Ньюи изменилось почти всё, что делали мы». «Хонда» — о проблемах «Астон Мартин»

Руководитель проекта «Хонды» в Формуле-1 Сатоши Цунода признал, что приход Эдриана Ньюи в «Астон Мартин» весной прошлого года вынудил японских мотористов кардинально пересмотреть концепцию новой силовой установки.

«С тех пор, как господин Ньюи присоединился к «Астон Мартин» в марте 2025 года, изменилось почти всё, что мы делали до этого. Саму конструкцию двигателя мы, конечно, менять не стали, но всё остальное оборудование и то, как оно крепится к кузову машины, полностью изменилось. Ньюи спрашивал нас: «А нельзя ли сделать вот так?», и это происходило в тот момент, когда у нас уже практически закончилось время», — приводит слова Сатоши Auto sport Web.

«Хонда» впервые запустила новый двигатель команды «Астон Мартин»: