Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Хонда» прояснила слова Эдриана Ньюи о слабой работе батареи — The Race

«Хонда» прояснила слова Эдриана Ньюи о слабой работе батареи — The Race
Комментарии

Издание The Race опубликовало материал, посвящённый проблемам двигателя «Хонды» на предсезонных тестах «Астон Мартин» в Бахрейне. После заездов сообщалось, что возможности двигателя по рекуперации энергии были ограничены, а работа MGU-K на зарядку аккумулятора не достигала даже 250 кВт, не говоря уже о максимально допустимых в некоторых обстоятельствах 350 кВт.

Информация об этом появилась после приватного комментария управляющего технического партнёра «Астон Мартин» Эдриана Ньюи на заседании Комиссии Формулы 1. В «Хонде» отметили, что слова могли быть вырваны из контекста плана тестов, подчеркнув, что из-за проблем с надёжностью и нехватки запасных частей мотор эксплуатировался в щадящем режиме и не смог пройти полный объём программы, как планировалось.

Материалы по теме
«После Ньюи изменилось почти всё, что делали мы». «Хонда» — о проблемах «Астон Мартин»

«Хонда» впервые запустила новый двигатель команды «Астон Мартин»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android