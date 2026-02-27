«Хонда» прояснила слова Эдриана Ньюи о слабой работе батареи — The Race

Издание The Race опубликовало материал, посвящённый проблемам двигателя «Хонды» на предсезонных тестах «Астон Мартин» в Бахрейне. После заездов сообщалось, что возможности двигателя по рекуперации энергии были ограничены, а работа MGU-K на зарядку аккумулятора не достигала даже 250 кВт, не говоря уже о максимально допустимых в некоторых обстоятельствах 350 кВт.

Информация об этом появилась после приватного комментария управляющего технического партнёра «Астон Мартин» Эдриана Ньюи на заседании Комиссии Формулы 1. В «Хонде» отметили, что слова могли быть вырваны из контекста плана тестов, подчеркнув, что из-за проблем с надёжностью и нехватки запасных частей мотор эксплуатировался в щадящем режиме и не смог пройти полный объём программы, как планировалось.

«Хонда» впервые запустила новый двигатель команды «Астон Мартин»: