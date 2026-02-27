Организаторы Гран-при Испании показали трофей для дебютной гонки на «Мадринге»

Организаторы Гран-при Испании представили трофей для первой гонки на новой трассе «Мадринг», которая пройдёт с 11 по 13 сентября в Мадриде. Его разработала итальянская студия Pininfarina, ранее создававшая трофеи для этапов Формулы-1 в Катаре, Азербайджане, Китае и Бразилии.

Кубок выполнен в виде полуовала: он отсылает к самой эффектной части автодрома, скоростному повороту Monumental с 24-процентным бэнкингом. В композицию также интегрирована полная схема трассы.

Фото: Madrid Grand Prix

Фото: Madrid Grand Prix

«Мадринг» станет новой трассой Гран-при Испании и в будущем заменит этап в Барселоне. Конфигурация длиной 5,4 км включает 22 поворота и сочетает специально построенные участки с городскими улицами вокруг комплекса IFEMA.

