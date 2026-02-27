Скидки
У компании «Астон Мартин», управляемой Строллом, убытки в $ 490 млн за 2025 год

Британский автопроизводитель «Астон Мартин» испытывает финансовые сложности. Об этом сообщает издание GrandPrix.

Как сообщается, британский производитель зафиксировал убытки, превышающие $ 490 млн, и сократит до 20% своего персонала в этом году, объясняя это торговыми пошлинами США и резким падением продаж в Китае.

Как сообщалось ранее, Стролл недавно перевёл $ 50 млн из подразделения по производству дорожных автомобилей, чтобы обеспечить долгосрочные права на использование бренда для команды Формулы-1.

Фактически это позволило Строллу защитить гоночную команду на случай, если автомобильное подразделение столкнётся с более глубокой нестабильностью.

Команда Ф-1 «Астон Мартин» получила вечные права на нынешнее название
