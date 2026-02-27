«Макларен» достиг мирового соглашения с чемпионом IndyCar Палоу

Команда «Макларен» сообщила, что достигла соглашения с командой IndyCar «Чип Ганасси» по делу о разрыве контракта с испанским гонщиком Алексом Палоу.

«Оглядываясь назад, надеюсь, Алекс понял, что важно окружать себя хорошими людьми. Сейчас он так и делает, чтобы события 2023 года никогда не произошли снова.

Хочу сказать спасибо Заку Брауну и «Макларену» за то, что они предоставили возможность оставить это в прошлом и полностью сосредоточиться на захватывающем сезоне «Индикара», — гласит заявление Чипа Ганасси.

«Рад, что мы можем вернуться к борьбе на трассе и сосредоточиться на сезоне, который обещает получиться захватывающим», — подчеркнул Зак Браун.

Напомним, суд обязал Палоу выплатить «Макларену» $ 12 млн.