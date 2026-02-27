Скидки
В команде чемпиона мира по ралли Рованперя могут пересмотреть планы по переходу в Ф-1

Тимо Йоуки, менеджер двукратного чемпиона мира Калле Рованперя, высказался о перспективах своего подопечного в открытых колёсах.

«Это чертовски сложно. Начало обучения на таком уровне, когда ты учишься на совершенно новой и такой мощной машине, очень непростое. В самом начале тестов Супер Формулы сразу же пошёл дождь. Конечно, опыт езды в дождливую погоду уже есть, но поначалу было сложно.

Если бы он к концу сезона вошёл в пятёрку лучших, это могло бы стать одной из целей. Если результаты не начнут появляться — не обязательно в этом году, но в следующем — тогда нам придётся задуматься о дальнейших действиях», — приводит слова Йоуки Ilta-Sanomaat.

«Сейчас подходящее время». Рованперя — о переходе в открытые колёса
