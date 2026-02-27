«Кадиллак» назвал первое шасси в истории в честь Марио Андретти

Команда Формулы-1 «Кадиллак» объявила, что первое шасси в истории команды будет носить название MAC-26, где первые буквы являются отсылкой к американскому чемпиону мира Марио Андретти.

«Название нашего первого шасси MAC-26 отражает дух, который Марио привнёс в Формулу-1, и веру в то, что американская команда достойна выступать на этой арене. Его история воплощает американскую мечту и вдохновляет нас на создание этой команды каждый день», — подчеркнул Дэн Таурисс.

Напомним, показ ливреи состоялся в ночь на 9 февраля во время финального матча за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) по американскому футболу между «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Сиэтл Сихокс».

Напомним, в сезоне-2026 «Кадиллак» представят вице-чемпионы мира – мексиканец Серхио Перес и финн Валттери Боттас.

Новый сезон Формулы-1 стартует 6-8 марта в Мельбурне, где состоится Гран-при Австралии.